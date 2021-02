Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teilweise mit Zeugenaufruf; Exhibitionist aufgetreten

Reutlingen (ots)

Gegen geparkten Pkw geprallt

Leichte Verletzungen hat ein 35-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Steinenbergstraße erlitten. Eine 61-Jährige war kurz nach 20 Uhr mit ihrem Peugeot 208 auf der Straße unterwegs und prallte gegen einen im eingeschränkten Halteverbot parkenden Seat Leon. Durch den Aufprall wurde der 35-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt im Inneren des Wagens befand, verletzt. Er benötigte keinen Rettungsdienst. Der Peugeot musste anschließend abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Bad Urach (RT): Mit PKW mehrfach überschlagen

Ausgesprochen glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf dem Verbindungsweg zwischen dem Bad Uracher Ortsteil Hengen und Grabenstetten. Gegen 3.15 Uhr befuhr die 27-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta den Verbindungsweg in Fahrtrichtung Grabenstetten. Vermutlich auf Grund von Straßenglätte geriet der PKW ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals, bevor er im Straßengraben wieder zum Stehen kam. Die Fahrerin blieb hierbei unverletzt und konnte ihr Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen. An dem Ford, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. (md)

Deizisau (ES): Fußgängerin von Fahrzeug erfasst (Zeugenaufruf)

An der Kreuzung L 1204/ Esslinger Straße ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 5.40 Uhr war der 57-jährige Lenker eines Renault auf der Altbacher Hochbrücke in Richtung Deizisau unterwegs und wollte an der Ampelkreuzung mit der Esslinger Straße nach rechts abbiegen. Dabei kam es Zusammenstoß mit einer 64 Jahre alten Fußgängerin, die offenbar bei Grünlicht die Fahrbahn überquerte. Die Fußgängerin wurde vom Pkw erfasst und stürzte in der Folge zu Boden. Dabei wurde sie verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 64-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sachschaden am Renault war nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. (rn)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Am Mittwochabend hat sich in der Uhlbergstraße an der Bushaltestelle gegenüber der dortigen Apotheke ein Mann gegenüber einer Frau unsittlich gezeigt. Die 18-Jährige befand sich gegen 20.45 Uhr allein an der Bushaltestelle, als sich ein unbekannter Täter von hinten an sie annäherte und in einem geringen Abstand hinter ihr stehenblieb. Als sich die Frau umdrehte, stellte sie fest, dass der Mann sich entblößt hatte und onanierte. Daraufhin ergriff sie die Flucht und verständigte die Polizei. Der Mann entfernte sich in Richtung Bonlanden. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos. Die Zeugin beschrieb den Mann als etwa 20 Jahre alt, zirka 175 cm groß, mit breiter Statur und heller Haut. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jogginghose, eine dunkle Bomberjacke sowie eine dunkle Strickmütze. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Exhibitionisten am Montagabend in der Stuttgarter Straße besteht, muss noch geprüft werden (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 16.02.2021 / 11.54 Uhr). Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 entgegen. (amh)

Kusterdingen (TÜ): Palette verloren und davongefahren (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen den Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs, der am Mittwochabend auf der B 28 bei Kusterdingen eine Europalette verloren und dadurch mehrere Unfälle verursacht haben soll. Gegen 20.45 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer den gefährlichen Gegenstand auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen. Eine Streifenwagenbesatzung musste die Fahrbahn zur Beseitigung des Hindernisses anschließend kurzzeitig voll sperren. Wie sich vor Ort herausstellte, waren mindestens drei Pkw-Lenker bereits über die Palette gefahren. Ihre Fahrzeuge waren dabei so stark beschädigt worden, dass sie von einem Abschleppunternehmen versorgt werden mussten. Zwei weitere Geschädigte meldeten sich telefonisch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den fünf Fahrzeugen der Marken Nissan, VW, Hyundai und BMW kann noch nicht beziffert werden. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (rn)

Balingen (ZAK): Betrunken Unfall verursacht

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Personen hat sich am Mittwochabend in Balingen ereignet. Gegen 17.50 Uhr befuhr der 50-jährige Fahrer eines 5er BMW die Heselwanger Straße in Richtung des Balinger Ortsteils Heselwangen. Nach ersten Ermittlungen kam der Fahrer im Verlauf einer Linkskurve zunächst nach rechts auf den Gehweg ab, prallte dann gegen eine Straßenlaterne, bevor der PKW sich um die eigene Achse drehte und schließlich auf der Fahrbahn wieder zum Stillstand kam. Hierbei wurde der 52-jährige Beifahrer schwer verletzt und musste im Anschluss mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich schnell Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung des Fahrers, die durch einen durchgeführten Atemakoholtest mit einem vorläufigen Wert von deutlich über ein Promille bestätigt wurden. Der Führerschein des Beschuldigten wurde daraufhin beschlagnahmt und eine Blutentnahme veranlasst. Zur medizinischen Überwachung blieb er über Nacht ebenfalls in einer Klinik. Durch den Unfall wurde der BMW so schwer beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Straßenlaterne musste durch Mitarbeiter der Stadtwerke abgebaut und abtransportiert werden. Zudem wurde durch den Aufprall der Zaun eines angrenzenden Grundstücks zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 17.000 Euro. Der Fahrer muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (md)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell