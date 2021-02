Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Schule; Getränkedosen gestohlen

Reutlingen (ots)

Reutlingen-Betzingen (RT): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Hoffmannstraße ist ein Unbekannter in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 15 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlte nachfolgend im Verwaltungsbereich in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Getränkedosen gestohlen

Nach dem Diebstahl von etwa 100 Dosen diverser Limonaden ermittelt das Polizeirevier Kirchheim. Unbekannte hatten zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 9.50 Uhr, an einer Gaststätte in der Hegelstraße einen Kühlschrank aufgebrochen und ausgeplündert. Der Kühlschrank war im Außenbereich aufgestellt und besonders gesichert gewesen. Im genannten Zeitraum wuchteten die Unbekannten den Kühlschrank mit brachialer Gewalt auf und ließen die Limonadendosen im Wert von knapp 200 Euro mitgehen. (cw)

