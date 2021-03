Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Hersel: Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bornheim (ots)

Am gestrigen Dienstag (23.03.2021) überraschte der Bewohner eines Einfamilienhauses im Gillesweg in Bornheim-Hersel um 11:50 Uhr drei bislang unbekannte Einbrecher, die sich durch das Aufhebeln der Haustüre Zugang zu seinem Haus verschafft hatten. Der Geschädigte hatte sich in der Küche des Einfamilienhauses aufgehalten, als er durch laute Geräusche aus dem Eingangsbereich auf das Geschehen aufmerksam wurde. Im Hausflur traf er sodann einen ihm unbekannten Täter an, zwei weitere warteten vor der geöffneten Haustüre. Die Männer flüchteten beim Erblicken des Geschädigten und konnten auch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Der Geschädigte beschreibt einen der Täter als kräftig, alle drei seien dunkel gekleidet gewesen. Nachbarn beobachteten ebenfalls drei dunkel gekleidete Personen, welche vom Tatort in Richtung Domhofstraße rannten, in einen dunklen Pkw stiegen und davonfuhren.

Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 34 bitten nun um Hinweise zu den Verdächtigen. Wer zur Mittagszeit in Bornheim-Hersel Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de bei den Beamten zu melden.

