Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei brennende Müllcontainer

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Heidberg

24.02.2021, 22:45 Uhr bis 00:00 Uhr

Innerhalb kürzester Zeit haben zwei Müllcontainer, welche nicht weit voneinander entfernt stehen, Feuer gefangen.

In der Nacht zu Donnerstag haben im Heidberg zwei Müllcontainer Feuer gefangen. Zunächst ging gegen 22:45 Uhr der erste Müllbehälter am Sachsendamm in Flammen auf. Um 00:00 Uhr fing dann ein zweiter Müllcontainer in der Dresdenstraße an zu brennen. Die Brände konnten durch die Feuerwehr Braunschweig gelöscht werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell