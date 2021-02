Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickbetrüger erbeutet Goldschmuck - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Rheinring,

17.02.2021, 13.30 Uhr

Ein Trickbetrüger gab sich als Dachdecker aus und bestahl eine Braunschweigerin.

Am letzten Mittwoch klingelte es an der Haustür einer 76-jährigen Braunschweigerin. Der Mann an der Tür gab sich als Dachdecker aus. Er sagte, dass er am Dach des Hauses einen Schaden bemerkt hätte und diesen schnell beheben könnte. Die Frau willigte ein. Während seines Aufenthaltes im Haus der Geschädigten war er zwischenzeitlich unbegleitet in einigen Räumen unterwegs.

Im Nachhinein stellte die 76-Jährige fest, dass der Mann ihr einen Goldring und eine Goldkette gestohlen hat.

Sie kann den Täter beschreiben:

Ca. 50 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlank, grauer Mantel und graue Handschuhe.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Mann gesehen haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell