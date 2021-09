Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Erst getreten und beleidigt, dann bedroht

Bad Kreuznach (ots)

Am Nachmittag des 23. September 2021 nutzte eine Frau die Regionalbahn von Mainz Richtung Bad Kreuznach, welche sie nach der Einfahrt in den Bahnhof Bad Kreuznach verlassen wollte. Noch im Zug wurde der Frau von einer anderen Reisenden von hinten in den Oberschenkel getreten, worauf diese natürlich reagierte, sich umdrehte und die Täterin nach dem Grund ihres Handelns befragte. Da diese außerdem keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, schob die Geschädigte nach, sie möge doch bitte eine Maske aufsetzen. Die Angreiferin wurde laut und verbal aggressiv, dabei beleidigte sie die Frau und schloss ihre Schimpftriaden mit den Worten "Sie wissen ja was in Idar-Oberstein passiert ist, Sie gehören ebenfalls abgeknallt". Daraufhin forderte die Frau die Täterin auf sich auszuweisen, was diese nicht tat. Dennoch konnte die Frau ein Foto der Angreiferin fertigen und kontaktierte später dann die Bundespolizei. Diese veranlasste die Videoauswertung in der Regionalbahn, auf welcher die Täterin gut zu erkennen ist. Aktuell laufen die Ermittlungen der Bundespolizei um die Täterin zu identifizieren. Mitreisende Personen, die Zeuge der Tat waren und vielleicht sogar Angaben zu den Personalien der Frau oder dem Tathergang machen können, melden sich bitte unter der 0631-340 730 oder unter www.bundespolizei.de.

