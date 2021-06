Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreis Nienburg/Lübbecke/Wiesbaden - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei mit Foto

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(KEM) Auf Anordnung des Amtsgerichts Verden wendet die Polizei sich mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Gesucht wird nach dem 40-jährigen Inan O. aus Wiesbaden. Er ist ca. 175 cm groß, wiegt 60-70 kg, hat einen dunklen Hautteint, trägt einen Bart sowie dunkle, kurze Haare. Er hielt sich zuletzt am 13.06.2021 in Lübbecke (Minden) auf. Wenn Sie Angaben zu dem aktuellen Aufenthalt des Gesuchten machen können, wenden Sie sich bitte telefonisch an die nächstgelegene Polizeidienststelle oder wählen unter Verweis auf die Öffentlichkeitsfahndung den Polizeinotruf 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell