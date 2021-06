Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Unbekannter beschädigt Autotür

Nienburg (ots)

(Haa) Am Samstag, den 12.06.2021, wurde ein auf dem Parkplatz Am Helweg 4 abgestellter Pkw beschädigt. Der schwarze KIA Sportage mit Schaumburger Kennzeichen war auf dem Kundenparkplatz des dortigen Supermarktes in dem Zeitraum von 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr abgestellt worden. Nachdem der 33-jährige Fahrzeughalter aus Stadthagen zu seinem Wagen zurückgekehrt war, stellte er einen frischen Lackschaden an der Fahrzeugseite fest. Die Beschädigung entstand vermutlich durch das Öffnen einer Fahrzeugtür eines daneben geparkten Wagens. Dieser war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Beamte des Polizeikommissariats Stadthagen leiteten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden.

