POL-NI: Osterholz-Scharmbeck: Unbekannte spannen Seil unterhalb der Hammebrücke

Nienburg (ots)

(Haa) Vermutlich in dem Zeitraum von Samstag, den 05.06.2021, 12:00 Uhr bis Sonntag, den 06.06.2021, 08:15 Uhr, haben bisher unbekannte Personen ein ca. 15 Meter langes Seil unterhalb einer Brücke über der Hamme befestigt. Die betroffene Holzbrücke liegt in der Verlängerung der Straße Ruschkamp und verbindet den Ortsteil Scharmbeckstotel mit der K8 in Ritterhude. Nach bisherigen Erkenntnissen hätte das etwa zwei Meter oberhalb der Wasserfläche hängende Seil aufgrund seiner Befestigung ein durchfahrendes Boot durchaus beschädigen können. Es musste durch die Feuerwehr unter dem Einsatz eines Schlauchbootes entfernt werden. Die Wasserschutzpolizeistation Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 05021 /922930 zu melden.

