Steinfeld - Kennzeichendiebstahl - Zeugenaufruf

In der Zeit zwischen Samstag, dem 31. Juli 2021, 17.15 Uhr, und Montag, dem 02. August 2021, 05.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bökenbergstraße beide amtlichen Kennzeichen von einem roten PKW Renault Clio einer 42-Jährigen aus Steinfeld. Die entwendeten Kennzeichen lauten: VEC-GY 241. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Steinfeld unter der Telefonnummer: (0 54 92) 96 06 60 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 30. Juli 2021, 21.30 Uhr, und Samstag, 31. Juli 2021, 11.00 Uhr, kam es in der Reichensteiner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem PKW gegen den ordnungsgemäß abgestellten grauen PKW VW Polo einer 56-Jährigen aus Holdorf. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Danach entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um einen Personalienaustausch zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage unter der Telefonnummer (0 44 43) 97 74 90 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Taschendiebstahl einer Geldbörse

Am Montag, dem 02. August 2021, kam es zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Hakenstraße zum Diebstahl einer Geldbörse: Ein bislang unbekannter Täter entwendete das rote Portemonnaie einer 61-Jährigen aus Gehrde, welche zum Tatzeitpunkt gerade ihre Einkäufe erledigte. Sie trug die Geldbörse dabei in einer Jackentasche eng am Körper. In der Geldbörse befanden sich neben etwas Bargeld auch ihr Bundespersonalausweis. Im Markt hatte sich eine männliche Person der Geschädigten genähert. Das Fehlen des Portemonnaies fiel ihr erst beim Bezahlen an der Kasse auf. Die 61-Jährige konnte den Mann wie folgt beschreiben: - südosteuropäisches Erscheinungsbild, - männlich, - ca. 170 bis 175 cm groß, - normale Statur, - bekleidet mit einer Mütze und einer abgetragenen grauen Jogginghose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (0 54 93) 91 35 60 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Katalysatoren

In der Zeit zwischen Dienstag, 27. Juli 2021, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 28. Juli 2021, 06.00 Uhr, demontierten und entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Anwohnerparkplatz in der Kleinen Kirchstraße den Katalysator vom schwarzen PKW eines VW Lupo einer 20-Jährigen aus Vechta. Auch in der Straße Am Klapphaken kam es zwischen Sonntag, dem 01. August 2021, 20.00 Uhr, und Montag, 02. August 2021, 08.00 Uhr zum Diebstahl eines Katalysators von einem silbernen PKW Mitsubishi Carisma eines 22-Jährigen aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, 02. August 2021 wurde um 18.05 Uhr im Pappelweg ein 25-Jähriger aus Vechta einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein entsprechender Urin-Vortest bestätigte diesen Verdacht. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Kundgebung

Am Dienstag, 02.08.2021, um 20.00 Uhr, fand auf dem Europaplatz in Vechta eine Kundgebung zum Thema "Gedenken des Genozids an den Yeziden" statt. An der Kundgebung nahmen etwa 80 Personen teil. Die Teilnehmer*innen zeigten im Rahmen der Versammlung mehrere Plakate zur Thematik. Die Veranstaltung hatte keinerlei Auswirkung auf den Verkehr und verlief friedlich, ruhig und störungsfrei.

Damme - Kabelbrand

Am Montag, 02. August 2021, zwischen 16.50 Uhr und 17.50 Uhr, kam es in der Schillerstraße zu einem Brandgeschehen: Die Hausbewohner betraten nach dem Einkaufen das Einfamilienhaus und bemerkten Brandgeruch. Aus dem Keller drang schwarzer Rauch. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Damme, welche mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte im Keller ein Feuer festgestellt und eingedämmt werden. Die Brandentstehung ist vermutlich auf einen Kabelbrand aus einer Mehrfachsteckdose zurückzuführen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Samstag, dem 31. Juli 2021, in der Zeit zwischen 09.15 Uhr und 16.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Klünpott das Firmenschild einer 37-Jährigen aus Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60 entgegen.

Lohne - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am 02. August 2021, wurde um 10.45 Uhr in der Bahnhofstraße ein 38-Jähriger aus Lohne kontrolliert, welcher dort mit seinem Elektroroller unterwegs war. An dem Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 02. August 2021, gegen 17.20 Uhr, wurde Im Gleisbogen ein 48-Jähriger PKW-Fahrer aus Lohne festgestellt, der augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,00 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 02. August 2021, gegen 16.05 Uhr, wurde in der Dinklager Straße ein 44-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Dinklage einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war sein Kleinkraftrad nicht pflichtversichert. Dem 44-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Montag, 02. August 2021, kam es um 16.50 Uhr auf der Dinklager Landstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 63-Jähriger aus Lohne und und ein 27-Jähriger aus Dinklage befuhren in genannter Reihenfolge mit einem Trecker-Anhänger-Gespann bzw. mit einem PKW die Dinklager Landstraße in Richtung Dinklage. Im Streckenverlauf scherte der 27-Jährige zum Überholen des 63-Jährigen aus. Aufgrund von herannahendem Gegenverkehr brach der Dinklager den Überholvorgang ab. Beim Wiedereinordnen kam es zum Zusammenstoß mit dem Anhänger 63-Jährigen. Der 27-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Informationen vor.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 02. August 2021, gegen 17.20 Uhr, wurde in Erlte ein 48-Jähriger PKW-Fahrer aus Visbek einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Er legte den Beamten einen ausländischen Führerschein vor, obwohl er bereits seit Oktober 2020 seinen Hauptwohnsitz in Deutschland begründet, wodurch die ausländische Fahrerlaubnis ihre Gültigkeit verloren hat. Dem 48-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

