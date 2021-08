Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 31. Juli 2021, 21.30 Uhr, und Sonntag, 01. August 2021, 07.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Friesoyther Straße einen auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes befindlichen verglasten Unterstand für Einkaufswagen mit Farbe. Auch ein auf diesem Parkplatz befindliche Altkleidercontainer, sowie eine sich drehende Litfaßsäule wurden beschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (0 44 94) 92 26 20 entgegen.

Saterland OT Sedelsberg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am 02. August 2021 wurde gegen 10.10 Uhr auf der Hauptstraße in Sedelsberg ein 21-Jähriger aus dem Saterland kontrolliert, welcher den öffentlichen Verkehrsraum mit einem Elektroscooter befuhr, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

