Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Donsbrüggen - geparkter Opel beschädigt

Kleve-Donsbrüggen (ots)

Bereits am Donnerstag kam es auf der Straße "Alte Bahn" zwischen 16:10 Uhr und 18:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein geparkter Opel beschädigt wurde.

Die Nutzerin des Opels hatte den Wagen auf Höhe der Hausnummer 36 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt und am Abend einen Schaden am Heck und der Kofferraumklappe entdeckt.

Der Unfallverursacher hatte sich bereits entfernt, ohne den Schaden zu melden. Hinweise zum Schadensverursacher nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

