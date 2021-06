Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Diebstahl

Katalysator abgeflext

Issum (ots)

In der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 22:20 Uhr am Freitag (11. Juni 2021) haben unbekannte Täter in Issum den Katalysator eines grauen 3er BMW ausgebaut und gestohlen. Der Wagen war auf dem Parkplatz einer Brauerei an der Brauerei-Diebels-Straße abgestellt. Offenbar nutzten die Unbekannten eine Flex, um das Kfz-Teil zu entfernen. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

