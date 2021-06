Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Katalysator eines BMW gestohlen

Rees (ots)

Bereits am frühen Donnerstagmorgen (10. Juni 2021) haben unbekannte Täter den Katalysator eines auf dem Melatenweg abgestellten 3er BMW ausgebaut und entwendet. Gegen kurz vor 4 Uhr hörten Anwohner draußen merkwürdige Geräusche und schauten auf die Straße: Sie sahen einen dunklen, älteren Kleinwagen, der neben dem BMW stand. Mindestens zwei Personen seien in den Wagen gestiegen und dann ohne Licht über den Groiner Kirchweg in Richtung Empeler Straße gefahren. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell