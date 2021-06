Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnung

Kleve (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (12. Juni 2021) zwischen 09:00 und 22:00 Uhr in die Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Küppersstraße eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam die Wohnungstür und durchsuchten ein Zimmer nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

