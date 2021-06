Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - PKW-Diebstahl

Schwarzer BMW X5 mit dem Kennzeichen GEL-U4444 entwendet

Straelen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (12. Juni 2021) einen schwarzen BMW X5 gestohlen, der auf dem Blumenweg in der Einfahrt eines Einfamilienhauses abgestellt war. Das etwa drei Jahre alte Fahrzeug trägt das Kennzeichen GEL-U4444. Die Kripo Geldern sucht Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angeben zum Verbleib des BMW machen können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell