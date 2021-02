Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

01. Februar 2021 | Kreis Stormarn - 29.01.2021 - Hoisdorf

Am 29. Januar 2021 kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr im Oetjendorfer Kirchenweg in Hoisdorf zu einem Einbruch in eine Wohnung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Wohnung ein und stahlen ein Keyboard. Die Schadenshöhe wird auf 600 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat im Tatzeitraum im Oetjendorfer Kirchenweg in Hoisdorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 04102/809-0 entgegen.

