POL-UL: (UL) Ulm - Haltendes Auto übersehen

Höherer Sachschaden und eine leicht verletzte Person gab es bei einem Unfall am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 6.45 Uhr fuhr die 18-Jährige in der Wiblinger Allee in Richtung Kuhberg. Auf Höhe Kastbrücke wechselte die Fiat Fahrerin auf die Linksabbiegespur. Vor ihr hielt ein 21-Jähriger an der roten Ampel. Das übersah die 18-Jährige. Sie fuhr dem Audi mit ihrem Fiat in das Heck. Durch den Aufprall schob es den Audi auf einen davor stehenden VW. Bei dem Unfall erlitt der 21-Jährige leichte Verletzungen. Den Schaden an den drei Autos schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Abschlepper kümmerten sich um die verunfallten Autos.

+++++++ 0202370

