Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - gemeinschädliche Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

In der Zeit zwischen Freitag, 30. Juli 2021, 08.00 Uhr, und Montag, 02. August 2021, 07.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Meerdorfer Straße die Fensterscheibe des dortigen Jugendtreffs sowie Pflastersteine des dazugehörigen Parkplatzes mit gelber Farbe. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (0 54 32) 80 38 40 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Montag, dem 02. August 2021, zwischen 08.45 Uhr und 09.10 Uhr, kam es auf der Molberger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 22-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem PKW die Straße Neuendamm in Richtung Molberger Straße. Auf Höhe der Kreuzung geriet er ins Rutschen und touchierte ein von links kommendes, vorbeifahrendes PKW-Anhänger-Gespann. Der Fahrer dieses Gespanns entfernte sich anschließend vom Verkehrsunfallort. Am PKW des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Am Donnerstag, 29. Juli 2021, wurde gegen 17.50 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Lathen kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein rechtskräftiges Fahrverbot verhängt worden war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Garrel OT Varrelbusch - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 01. August 2021, kam es gegen 22.00 Uhr auf der Bundesstraße B72 zu einem Verkehrsunfall: Ein 18-Jähriger aus Bösel und ein 34-Jähriger aus Lingen befuhren mit ihrem PKW in genannter Reihenfolge in Varrelbusch die B72 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Streckenverlauf überholte der 34-Jährige den 18-Jährigen und versuchte, diesen auszubremsen. Um das Ausbremsen zu umgehen, setzte der 18-Jährige ebenfalls zum Überholen an. Als er sich bereits auf der linken Fahrbahnseite in Höhe des Hinterreifens des PKW des Lingeners befand, scherte dieser aus, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der PKW des 18-Jährigen wurde durch die Kollision auf der Fahrbahn gedreht. Die Beifahrerin des 18-Jährigen, eine 20-Jährige aus Bösel, wurde durch den Unfall leicht verletzt. Nach dem Zusammenstoß trafen sich die Beteiligten auf einem Rastplatz an der B72 in Varrelbusch. Dort geriet man in Streitigkeiten, in deren Verlauf der 34-Jährige gegen den linken Außenspiegel vom PKW des 18-Jährigen trat, wodurch dieser zerstört wurde. Außerdem verursachte er eine Beule an der Fahrertür. Die Schadenshöhe beträgt 300 Euro. Diesbezüglich werden gesonderte Ermittlungen geführt.

Cappeln - Diebstahl von zwei Bocklämmern

In der Zeit zwischen Mittwoch, 28. Juli 2021, ca. 12.00 Uhr, und Samstag, 31. Juli 2021, ca. 17.00 Uhr wurden in der Wißmühlener Straße zwei Bocklämmer von einer Schafweide neben einem Wohnhaus entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell