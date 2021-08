Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von PKW-Kennzeichen

Am Freitag, 30. Juli 2021, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Füchteler Straße, das hintere amtl. Kennzeichen (VEC-MB 700) eines grauen PKW des Herstellers Audi A6. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Lohne - Einbruch in Firmengebäude

Am Freitag 30, Juli 2021, gegen 01.15 Uhr, drangen unbekannte Täter in Lohne, Brägeler Pickerweg, in ein Firmengebäude ein. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne entgegen, Tel.: 04442-80846-0.

Vechta - Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 29. Juli 2021, 23.30 Uhr, bis Freitag, 30. Juli 2021, 01.30 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Tannenhof, in den Vorgarten eines Wohnhauses. Hier warfen sie einen Blumentopf vom Treppenaufgang der Hauseingangstür. Weiterhin wurde ein aus Metall bestehender Rosenbogen sowie ein daran befestigtes Schild verbogen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Samstag, 31. Juli 2021, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 01. August 2021, 15.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Hirsekamp, einen grauen PKW des Herstellers Mercedes Benz E 350 Bluetec, indem sie die Vorderreifen zerstörten. Zudem wurde das Frontsymbol herausgerissen sowie die Motorhaube und Kotflügel beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Damme - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, 01. August 2021, um 22.30 Uhr, kam es auf dem Seitenstreifen einer Spielothek an der Großen Straße zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten schwarzen PKW Audi A4. Ein bislang unbekannter Täter trat gegen den Seitenspiegel der Beifahrerseite. Dieser wurde so zerstört, dass er nur noch minimal am Pkw befestigt war. Die Scheibe des Spiegels zersprang. des PKW. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme (0 54 91) 99 93 60 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Freitag, 30. Juli 2021, 13.25 Uhr befuhren ein 22-Jähriger aus Cappeln und eine 34-Jähriger aus Emstek mit ihren PKW die Schledehausener Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Um nach links auf die Darener Straße abzubiegen, musste der 22-Jähriger verkehrsbedingt warten. Dies bemerkte die nachfolgende 34-jährige zu spät und fuhr auf den Pkw des 22-Jährigen auf. Die 34-Jährige aus Emstek wurde durch den Aufprall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. zugeführt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, dem 31. Juli 2021, zwischen 21.00 und 21.30 Uhr, kam es auf dem Höveler Ring zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße Höveler Ring. Auf Höhe der Hausnummer 41 fuhr er zu weit am rechten Fahrbahnrand, wodurch er einen auf der Hofeinfahrt der Nr. 41 abgestellten weißen PKW Peugeot 308 einer 30-Jährigen aus Neuenkirchen-Seelscheid touchierte und diesen beschädigte. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens beträgt 4000 Euro. Der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort. Am betroffenen PKW wurden rote Lackanhaftungen festgestellt. Zudem konnte an der Unfallörtlichkeit die Radkappe des Fabrikats Volkswagen aufgefunden werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage unter der Telefonnummer (0 44 43) 97 74 90 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Sonntag, dem 01. August 2021, kam es um 22.00 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 58-Jährige aus Goldenstedt und ein 24-Jähriger aus Vechta befuhren in genannter Reihenfolge die Landesstraße L881 von Goldenstedt in Fahrtrichtung Vechta. Auf Höhe der Einmündung zum Albert-Schweizer-Weg setzte der 24-Jährige zum Überholen an. Die 58-Jährige beabsichtigte zeitgleich, nach links in den Albert-Schweizer-Weg abzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden brach der 24-Jährige seinen Übervorgang ab und wich zur Seite aus. Hierdurch entstand Sachschaden an seinem PKW. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Personen kamen nicht zu Schaden.

