Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Mofafahrer alleinbeteiligt gestürzt

Am Samstag, den 31. Juli 2021, gegen 22.43 Uhr, stürzte ein 21-jähriger Mann aus Rheine mit seinem Mofa, als er die Ammerländer Straße in 26676 Barßel befuhr. Als Ursache des Sturzes wurde die regennasse Fahrbahn angegeben - ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 2,15 Promille. Daher wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt sowie ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe OT Gehlenberg - Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Am Samstag, den 31. Juli 2021, um 13.30 Uhr, kam es in Gehlenberg "Alte Moorstraße" zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Barßlerin geriet mit ihrem PKW, in einer Linkskurve, auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem PKW eines entgegenkommenden 73-jährigen Friesoythers zusammen. Durch den Verkehrsunfall entstand ausschließlich Sachschaden - der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 7000 Euro.

Friesoythe - Diebstahl einer Handtasche

Am Samstag, den 31. Juli 2021, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr, kam es bei einem Verbrauchermarkt "Am Hafen" zum Diebstahl einer Damenhandtasche. Eine 69-jährige Sedelsbergerin war zum Einkaufen in Friesoythe und hängte ihre mitgeführte Handtasche an den Einkaufswagen - in einem "günstigen" Augenblick ist diese dann durch bisher unbekannte/n Täter entwendet worden. Mögliche Hinweise dazu bitte an das Polizeikommissariat Friesoythe ( Tel.: 04491-93160 ).

