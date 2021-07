Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Allagen - Unfall

Warstein (ots)

Am Mittwoch, gegen 09:45 Uhr, ist es an der Möhnestraße zu einem Unfall gekommen. Ein 45-jähriger Mann hatte sein Fahrzeug vorwärts an einem Haus abgestellt. Als er rückwärts wieder auf die Straße fahren wollte, übersah er ein Kind, das mit seinem Fahrrad auf dem Grundstück umher fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. (wo)

