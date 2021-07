Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Günne - Mit Farbe beschmiert

Möhnesee (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 15:30 Uhr, haben unbekannte Täter an der Straße Zum Weiher mehrere Gegenstände mit Farbe beschmiert. Ein Pavillon, eine Torwand und auf Pflastersteinen wurden mit roter Farbe verschiedene Wörter von den Schmierfinken hinterlassen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

