POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Garrel - Verkehrsunfall mit einer tödlichen und zwei schwer verletzten Personen

Ein 31-Jähriger PKW-Fahrer aus Garrel (moldawischer Staatsbürger) befuhr am 01.08.2021, gegen 05:15 Uhr, mit den beiden weiteren Fahrzeuginsassen - männlich, 33 Jahre alt, rumänischer Staatsbürger, aus Garrel - männlich, 34 Jahre alt, rumänischer Staatsbürger, aus Garrel die Glaßdorfer Straße in 49681 Garrel in Fahrtrichtung Bösel. In einer scharfen Linkskurve kam der 31-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Zusammenstoß mit dem Baum aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb wenige Meter weiter neben Fahrzeug regungslos liegen. Die beiden weiteren Insassen konnten trotz schwerer Verletzungen eigenständig den PKW verlassen. Trotz durchgeführter Reanimationsmaßnahmen durch die ersteintreffenden Kräfte erlag der 31-jährige Fahrzeugführer noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod feststellen und kümmerte sich im weiteren Verlauf um die Behandlung der beiden weiteren Insassen. Einer der beiden schwer verletzten Fahrzeuginsassen wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Oldenburg verbracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen standen alle drei Fahrzeuginsassen unter der Beeinflussung alkoholischer Getränke. Der beteiligte PKW (VW Passat) war gänzlich zerstört und somit nicht mehr fahrbereit. Der PKW wurde vor Ort abgeschleppt. Die Glaßdorfer Straße wurde zwischenzeitlich voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Lindern - Versuchter Diebstahl vom Wertstoffhof

Im Tatzeitraum vom 30.07.2021/18:00 Uhr bis zum 31.07.2021/09:10 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Täter vermutlich durch Überwinden eines Metalltores auf den komplett umfriedeten Wertstoffhof der Gemeinde Lindern. Dort brach er mit einem unbekannten Werkzeug das Kassenhaus auf und durchwühlte den Innenraum nach wertvollen Gegenständen/Bargeld. Anschließend entfernte sich der Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lindern unter der Telefonnummer 05957/96779-0 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Brand einer Werkbank mit starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus

Am 31.07.2021, gegen 16:00 Uhr, kam es im Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Düffendamm" in 49681 Garrel vermutlich aufgrund eines heiß gelaufenen Bohrmaschinen-Akkus zu einem Brand im Bereich einer Werkbank. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Garrel gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und des Löschwassers konnte der Kellerbereich zunächst nicht mehr betreten werden. Personen wurden nicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am 31.07.2021, um 21:20 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger aus Cloppenburg mit einem PKW die Ahlhorner Straße in Fahrtrichtung Bethen und beabsichtigte nach links auf die B213 in Richtung Lingen abzubiegen. Hierbei übersah er die entgegenkommende 32-jährige PKW-Fahrerin, ebenfalls aus Cloppenburg, die die Ahlhorner Straße in Richtung Cloppenburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKWs. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden genannten Fahrzeugführer und ein 19-Jähriger Fahrzeuginsasse aus Cloppenburg leicht verletzt und dem örtlichen Krankenhaus zwecks weiterer ärztlicher Behandlung zugeführt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Cloppenburg - Kontrolle Kneipenszene im LK CLP auf Grundlage der Corona-Verordnung

Im gesamten Landkreis Cloppenburg wurden in der Nacht vom 31.07. auf den 01.08.2021 diverse Shisha Bars, Kneipen und Diskotheken auf Grundlage der Corona-Verordnung und der steigenden Inzidenzzahlen hin kontrolliert. Hierbei wurden die eingesetzten Beamten der Polizei Cloppenburg durch zwei Mitarbeiter des Landkreises Cloppenburg unterstützt. Bis auf eine Shisha Bar in Cloppenburg, konnten nur geringe Verstöße festgestellt werden.

