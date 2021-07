Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 30./31.07.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall Am 30.07.2021, gegen 19:45 Uhr ereignete sich im Stadtgebiet auf der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Barßelerin bog mit ihrem Pkw der Marke Ford vom Burkamp nach links in die Bahnhofstraße ab. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr mit einem Mountainbike die Bahnhofstraße in Richtung Barßeler Straße und missachtete dabei rechts vor links. Zwischen dem Fahrrad und dem Pkw kam es zum Zusammenstoß. Der Pkw wurde dadurch beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1500 EUR. Der Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friesoyther unter 04491-93160 entgegen.

