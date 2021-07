Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg (Löningen)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Ladendiebstahl

Am Dienstag, 27. Juli 2021, gegen 17.00 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt an der Bremer Straße zu einem Ladendiebstahl: Drei bislang unbekannte Täter betraten den Markt und entwendeten diverse hochwertige Spirituosen (Wodka, Whiskey und Champagner). Die Täter wurden durch die Mitarbeiter des Marktes wie folgt beschreiben:

Täter 1.) -südländisches Erscheinungsbild, -ca. 20 bis 30 Jahre alt, -kurze, schwarze Haare, -sehr schlank, -auffälliges Tattoo auf dem gesamten linken Handrücken,

bekleidet mit:

-FFP2-Maske, weiß, -weißes T-Shirt mit dunklem Aufdruck vorne, -schwarze Steppweste -blaue zerrissene Jeans mit Löchern an den Knien, -schwarze Turnschuhe.

Täter 2.) -südländisches Erscheinungsbild, -ca. 20 bis 30 Jahre alt, -kurze dunkle Haare, -schlank,

bekleidet mit:

-medizinische Mund-Nasen-Bedeckung, hellblau, -weißes T-Shirt mit Aufdruck "RUSH" vorne rechts -hellblaue Shorts, -weiße Turnschuhe

Täter 3.) -südländisches Erscheinungsbild, -ca. 20 bis 30 Jahre alt, -kurze schwarze Haare, -schlank,

bekleidet mit:

-FFP2-Maske, weiß, -weißes T-Shirt mit dunklem großflächigen Aufdruck vorne, -schwarze Steppweste mit Calvin-Klein-Logo, -schwarze Jeans, -weiße Turnschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (0 54 32) 80 38 40 entgegen.

