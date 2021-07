Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, dem 29. Juli 2021, um 17.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Einkaufszentrum an der Soestenstraße die schwarze Brieftasche einer 58-jährigen aus Vechta. Die Brieftasche befand sich zum Tatzeitpunkt am Einkaufswagen der Geschädigten. Hierin befanden sich neben Bargeld auch der Führerschein, der Rentenausweis sowie die Krankenversichtenkarte der 58-Jährigen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Tuning

Am Donnerstag, dem 29. Juli 2021, wurde um 19.15 Uhr in der Emsteker Straße ein 28-Jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg kontrolliert, welcher bauartliche Veränderungen an seinem Fahrzeug vorgenommen hatte. So hatte er die Rad- und Reifenkombination seines Fahrzeugs ohne ABE oder Teilegutachten mit Änderungsabnahme durch einen Sachverständigen verändert und die Seitenscheiben der Fahrer- und Beifahrerseite foliert, was ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatte. Durch die kontrollierenden Beamten wurde eine Mängelmeldung ausgestellt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Cloppenburg - Unfallflucht

Am Donnerstag, 29. Juli 2021, kam es zwischen 11.30 Uhr und 12.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes an der Cappelner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Aussteigen aus seinem PKW mit der Autotür den schwarzen PKW VW Golf einer 35-Jährigen aus Quakenbrück. Hierdurch entstand Sachschaden in Form von Lackschäden und einer Delle an der hinteren Beifahrertür Die Schadenshöhe beträgt 200 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Unfallflucht

Am Donnerstag, 29. Juli 2021, kam es zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Soestenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 62-Jährige aus Cloppenburg beschädigte beim Ausparken mit einem blauen PKW VW Fox den schwarzen PKW Audi A6 eines 52-Jährigen aus Cloppenburg. Hierdurch entstanden Kratzer am linken vorderen Stoßfänger. Die Schadenshöhe beträgt 100 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Unfallhergang wurde von aufmerksamen Zeugen beobachtet, sodass die Unfallverursacherin ermittelt werden konnte. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Cappeln - Unfallflucht

Am Donnerstag, 29. Juli 2021, kam es zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr an der Osnabrücker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem bislang unbekannten PKW die Osnabrücker Straße und beschädigte dabei den am Straßenrand geparkten grauen PKW Honda Civic einer 51-Jährigen aus Cloppenburg. Hierdurch entstanden Beschädigung im vorderen linken Fahrzeugbereich. Die Schadenshöhe beträgt 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Cappeln unter der Telefonnummer (0 44 78) 95 86 00 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Einbruchdiebstahl in Wohnwagen

In der Zeit zwischen Freitag, 23. Juli 2021, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 29. Juli 2021, 13.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Beverner Straße in einen Wohnwagen eines 48-Jährigen aus Essen (Oldenburg) ein und entwendeten eine Gasflasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeisttation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (0 54 34) 92 47 00 entgegen.

