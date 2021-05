Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrecher in Syke-Barrien überrascht - Einbruch in Cafe in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch in Café

Im Tatzeitraum von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in ein Café/Bistro an der Stuhrer Landstraße, gegenüberliegend des dort befindlichen Aldi Verbrauchermarktes, ein. Aus dem Lokal wurden Tabakwaren im Wert von rund 800 Euro entwendet. Wer in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, in Verbindung zu setzen.

Syke-Barrien - Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 15.45 Uhr ist es an der Lichtzeichenanlage an der Sudweyher Landstraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 27-jährige Sykerin wartete an der Ampel. Als die Ampel auf Grün umsprang, hatte der hinter der 27-Jährigen haltende 56-jährige Mann nicht so viel Geduld und fuhr auf das Fahrzeug vor ihm auf. Durch den Aufprall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt ca. 5200 Euro.

Syke-Barrien - Einbrecher überrascht

Am Mittwoch gegen 15.00 Uhr wurde in der Barrier Blumensiedlung ein Einbruch in ein Wohnhaus begangen. Die beiden Täter haben aber nichts entwenden können, da sie durch die Hauseigentümerin überrascht wurden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die jungen Männer, die mit einem 3.Täter in ein Auto gestiegen waren, flüchten. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell