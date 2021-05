Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Zwei Einbrüche in Lemförde - Polizei Stuhr sucht Roller-Eigentümer ---

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Lemförde - Einbrüche

In der Zeit von Freitag bis Dienstag verübten Unbekannte in Lemförde gleich zwei Einbrüche. Die Täter gelangten gewaltsam durch eine Eingangstür in eine Kindertagesstätte im Bödecker Weg. Im Büro wurde ein Tresor aufgeflext. Der Täter entwendete, nach ersten Erkenntnissen, Bargeld und elektrische Geräte. Auch eine Fensterscheibe wurde zerstört. Der Schaden wird auf mindestens 6000 Euro beziffert. Ein zweiter Einbruch ereignete sich in einer pädagogischen Einrichtung in der Hauptstraße. Unbekannte drangen auch hier gewaltsam durch die Eingangstür in die Einrichtung ein. Hier durchsuchten die Täter das Büro nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Wagenfeld - Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen kam es auf der Varreler Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 25-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr hierbei die Varreler Straße aus Ströhen in Richtung Varrel. Als er nach rechts auf einen angrenzenden Acker abbiegen wollte, erkannte der 19-jährige Pkw-Fahrer dies zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 3800 Euro.

Drebber - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag, gegen 12:40 Uhr, auf der Hauptstraße (Kreisstraße 30) in Drebber. Der Unfallflüchtige touchierte hierbei den seitlich in einer Parkbucht geparkten Pkw VW Golf. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf 2000 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag in der Zeit von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Sulingen, Südstraße / Galtener Straße, von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte das Fahrzeug nur wenige Meter vor der Einmündung zur Galtener Straße gegen einen Metalltorbogen und fuhr in eine Hecke. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Stuhr - Diebstahl von Baumaschinen

Über die Pfingstfeiertage verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Baucontainer im Baustellenbereich der Bergiusstraße, in Stuhr/Brinkum-Nord. Aus dem Container wurden diverse hochwertige Baumaschinen entwendet. Der Schadenshöhe wird auf 8000 Euro beziffert.

Stuhr - Eigentümer gesucht (Foto)

Im Rahmen einer Diebstahlstat vom 27.04.2021 wurden diese beiden Tretroller von den Tätern am Tatort, in der Pillauer Straße/Moordeich, zurückgelassen. Die Polizei geht davon aus, dass die Roller ebenfalls zuvor entwendet wurden. Bislang konnten die rechtmäßigen Eigentümer nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, Tel.: 0421/427079, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell