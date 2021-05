Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 23.05.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag gegen 00.10 Uhr befährt ein 29-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw Ford Focus die Osnabrücker Straße, 49448 Hüde in Richtung Osnabrück. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle wird bei dem Pkw-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,12 Promille. Dem alkoholisierten Verkehrsteilnehmer wird daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Scheune

In der Tatzeit von Freitag, 21.05.2021, 12.00 Uhr, bis Samstag, 22.05.2021, 18.50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Scheune in Hemsloh. Es wurde ein orangefarbener Aufsitzrasenmäher der Marke "Cub Cadet" und eine Motorsense der Marke "Braas" im Gesamtwert von 1855 EUR entwendet. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Diepholz unter Tel.: 05441/9710 mitzuteilen.

PK Syke

Twistringen - Einbruch in Gaststätte (202100585982) Im Tatzeitraum vom 15.04.2021, 00:00 Uhr, bis zum 22.05.2021, 15:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Twistringen. Diebesgut wurde nicht erlangt. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Martfeld -Trunkenheit im Straßenverkehr (202100585306) Am 22.05.2021, gegen 13:10 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Bereich der Schulstraße bei einem 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Martfeld ein Atemalkoholwert von 0,78 Promille festgestellt. Es erfolgte die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Syke - Trunkenheit im Straßenverkehr (202100586849) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Pkw im Bereich der Straße Handwerkerhof in Syke wurde am 23.05.2021, gegen 01:50 Uhr, bei einem 34-jährigen Fahrzeugführer aus Syke eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Syke - Einbruch in Wohnhaus (202100586612) Im Tatzeitraum vom 20.05.2021, 13:00 Uhr, bis zum 22.05.2021, 20:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Reinken Weide in Syke/ OT Heiligenfelde. Angaben zum etwaigen Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

PK Weyhe und PK Sulingen

- keiine presserelevanten Meldungen -

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell