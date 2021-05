Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 22.05.2021

Diepholz (ots)

Diepholz

Einbruchsdiebstähle

1. Unbekannte Täter verschafften sich zum wiederholten Male Zugang in das umzäunte Außenlager des EDEKA-Marktes in Rehden und entwendeten sowohl am Dienstag, 18.05.2021, zwischen 02.05 Uhr - 02.30 Uhr als auch am Donnerstag, 20.05.2021 zwischen 20.30 Uhr- 07.30 Uhr mehrere Plastikpfandflasche sowie 2 zuvor installierte Wildkameras. Der Zeitwert des Diebesgutes beläuft sich bei 312,50 EUR. 2. Am Freitag, 21.05.2021, zwischen 02.00 Uhr-07.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen hohen Bargeldbetrag sowie eine Vielzahl hochwertiger Lebensmittel aus den Geschäftsräumen des Hofladen Möller in Hüde.

Syke

Twistringen - Gemeinschädliche Sachbeschädigung - Zeugen gesucht! Am 20.05.2021, um 07 Uhr, werden an zehn Fensterscheiben am Schulzentrum in Twistringen diverse Einschlagslöcher und längere Risse in den Scheiben festgestellt. Offenbar sind die Scheiben mit kleineren Steinen beworfen worden. Am Dienstag, den 18.05.2021, gegen 15 Uhr, waren die Scheiben noch unbeschädigt. Wer Täterhinweise zu den Steinewerfern geben kann, möge sich bitte mit der Polizeistation in Twistringen (Tel.: 04243/ 970570) in Verbindung setzten.

Syke - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Am Vormittag, des 21.05.2021, zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr, kam es auf dem großen Parkplatz eines Verbrauchermarktes, Zum Hachepark, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken das in der benachbarten Parklücke stehende, schwarze Audi A4 Cabriolet eines 42-jährigen Sykers. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Weyhe

Diebstahl von Kfz-Teilen in Kirchweyhe

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begaben sich unbekannte Täter an einen am Straßenrand abgestellten BMW in der Straße "Am Ellernbruch" in 28844 Kirchweyhe. Hier schlugen sie zunächst die Fensterscheibe ein und öffneten daraufhin die Motorhaube. Anschließend demontierten sie fachgerecht die hochwertigen Hauptscheinwerfer des Fahrzeuges. Es entstand ein geschätzter Schaden von 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 in Verbindung zu setzen.

Sulingen

Verkehrsunfall mit Treckergespann endet glimpflich

Am Freitagnachmittag gegen 12:15 Uhr kam es in Staffhorst auf der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem landwirtschaftlichen Gespann und einem Pkw. Kurz vor dem Ortseingangsschild beabsichtigte ein 19jähriger Mann aus Mellinghausen, Führer eines Trecker mit Ladewagen, nach rechts auf ein Feld abzubiegen. Hierzu holte er nach links aus. Beim Ausscheren nach links fährt ein 86jähriger Mann aus Staffhorst, Führer eines Daimler-Benz Vito, rechts an dem sich im Abbiegevorgang befindlichen landwirtschaftlichen Gespann vorbei. Der 19jährige kann noch abbremsen, der 86jährige touchiert jedoch den Vorderreifen des Treckers und landet schließlich mit seinem Fahrzeug im Wegeseitenraum/ Straßengraben. Der zunächst unter Schock stehende 86jährige aus Staffhorst wurde durch die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens kurz behandelt. Er wurde letztlich nicht verletzt und vor Ort in die Obhut seiner Angehörigen übergeben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 EUR. Der Vito des 86jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

