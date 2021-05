Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 24.05.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am gestrigen Sonntagmorgen, 23.05.2021, gegen 03.30 Uhr wurde ein 21-jähriger ausländischer Mitbürger in Barver auf der Barnstofer Straße angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, daß der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

2 x Trunkenheit im Straßenverkehr

1.

In Marl, Schützenweg, wurde am frühen Montagmorgen, 24.05.2021, gegen 00.35 Uhr, ein 22-jähriger Mann aus Bohmte mit seinem PKW angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, daß der junge Mann unter dem Einfluß von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Desweiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

2.

Gegen 01.15 Uhr am frühen Montag, 24.05.2021, wurde eine 32-jährige ausländische Mitbürgerin aus Steinfeld mit ihrem PKW in Diepholz auf der Sulinger Straße angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Während der Kontrolle wurde bei der Frau starker Alkoholgeruch festgestellt, was durch einen Atemalkoholtest bestätigt wurde, welcher nicht unerheblich ausfiel. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall

Bereits am gestrigen Sonntagmorgen, 23.05.2021, gegen 06.25 Uhr, ereignete sich in Hemsloh auf der B 239 einen Verkehrsunfall. Hier befuhr ein 22-jähriger ausländischer Mitbürger mit seinem PKW die Wagenfelder Straße aus Richtung Rehden kommend in Richtung Wagenfeld, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine dortige Leitplanke touchierte. Diese wurde durch den Anstoß allerdings nicht beschädigt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann allerdings Alkoholgeruch festgestellt, was durch einen Test bestätigt wurde. Auf Grund dieses vorläufigen, recht hohen Ergebnisses, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Syke

Trunkenheit im Verkehr

Am 23.05.201, um 22.40 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Bassumer mit einem Radlader in Bassum, Groß Ringmar, Straßen des öffentlichen Verkehrsraumes, obwohl er sich unter Einfluss alkoholischer Getränke befand. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,90 Promille festgestellt. Daraufhin wurde ein Blutprobenentnahme veranlasst, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss In Bassum befuhr am 24.05.2021, um 02.58 Uhr, ein 22-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Thedinghausen mit seinem PKW die Osterbinder Str, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

PK Weyhe

1.

Aufgebrochener SB-Verkaufsstand Von Samstagabend 21:30 h bis Sonntagmorgen 10:15 h ist ein SB-Verkaufsstand für Eier in der Straße Auf dem Geestfelde in Weyhe-Kirchweyhe aufgebrochen und leergeräumt worden. Es wurden ca. 120 Eier entwendet. Eine genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt, da nicht genau feststeht, was noch zusätzlich entwendet wurde. Da der Tatort in einem Wohngebiet liegt, gibt es möglicherweise Zeugen, die sich bitte bei der Polizei melden.

2.

Aufgebrochener Transporter Von Samstagnachmittag 17:00 h bis Sonntagabend 22:00 h wurde ein Kastenwagen der Fa. Wesernetz, der in der Straße Am Bollmann in Stuhr-Brinkum abgestellt war, aufgebrochen. Da derselbe Transporter vor Kurzem bereits einmal aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet wurde, befanden sich keine Gegenstände von Wert im Kastenwagen. Am Wagen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek,POK ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell