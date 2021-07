Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Nordkreis des Landkreises Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Gehlenberg - Sachbeschädigung

Am Samstag, dem 24. Juli 2021, gegen 02.10 Uhr, kam es in der Straße Neustadt zu einer Sachbeschädigung am Glaseinsatz einer Haustür einer 49-jährigen Anwohnerin. Diese war zur genannten Zeit durch einen lauten Knall und zerschlagenes Glas geweckt worden. Bei einer Nachschau stellte sie fest, dass ihre Haustür durch bislang unbekannte Täter mittels eines unbekannten Gegenstandes beschädigt worden war. Aufgrund der zum Tatzeitpunkt draußen vor dem Haus vorhandenen Geräuschkulisse wird vermutet, dass mehrere Personen auf dem Grundstück der 49-Jährigen aufhältig gewesen sein könnten. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (04491/93160) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell