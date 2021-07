Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Altenoythe - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, dem 28. Juli 2021, wurde gegen 08.15 Uhr in der Altenoyther Straße ein 17-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Friesoythe einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. In diesem Zusammenhang konnte der Jugendliche keinen Versicherungsnachweis erbringen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

