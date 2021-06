Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall mit vier beschädigten Fahrzeugen

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr ist in der Langgasse ein Unfall geschehen, bei dem insgesamt vier Pkw beschädigt wurden. Eine 32-jährige Autofahrerin verlor vermutlich aufgrund eines gerissenen Vorderreifens die Kontrolle über ihr Fahrzeug, streift dann das erste geparkte Fahrzeug, stößt im Anschluss auf das zweite geparkte Fahrzeug, welches wiederum auf das dritte geparkte Fahrzeug geschoben wird. Am Pkw der Frau und dem zweiten geparkten Wagen dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Insgesamt wird der Sachschaden auf über 20.000 Euro geschätzt. Die 32-jährige verletzte sich leicht, eine medizinische Behandlung war aber nicht notwendig.

