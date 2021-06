Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Medizinischer Notfall, tolle Helfer und störende Gaffer

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach, Rheydt, 07.06.2021, 09:01 Uhr, Stresemannstr. (ots)

Am heutigen Morgen kam es vor einem Café auf der Stresemannstraße am Marienplatz zu einem medizinischen Notfall. Ein 70-jähriger Kunde des Cafe´s erlitt einen Herzstillstand und musste auf dem dortigen Gehweg wiederbelebt werden. Die ersteintreffende Besatzung eines Rettungswagens forderte umgehend Unterstützung an, woraufhin die Leitstelle weiteres Personal mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem weiteren Rettungswagen der zuständigen Wache zur Einsatzstelle entsandte. Da die Maßnahmen auf einem öffentlichen Platz stattfanden waren leider sehr viele "Gaffer" zu beklagen die auch keine Scheu davor besaßen, Fotos und Videos von dem Geschehen mit ihren Mobiltelefonen zu machen. Hervorzuheben ist jedoch die Courage von 5 jungen Frauen die mit bereitgestellten Decken aus dem Café selbständig einen Sichtschutz gegen die Gaffer aufgebaut hatten. Durch den Einsatzleiter wurde umgehend ein mobiler Sichtschutz von der Technik- und Logistikwache (Holt) angefordert. Zusätzlich wurde die Polizei alarmiert welche die Gaffer ansprach, die Fotos und Videos vor Ort löschen ließ und Platzverweise aussprach. Der Patient wurde nach rund 45 Minuten Wiederbelebung in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz war ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie zwei Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Logistikfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt). Einsatzleiter: Thomas Wieshoff, HBM

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell