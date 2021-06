Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Motorradunfall auf der BAB 61

Mönchengladbach-BAB 61, 04.06.2021, 16:34, BAB 61 Fahrtrichtung Venlo (ots)

Am Nachmittag des 04.06. wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 61, in Fahrtrichtung Venlo, gerufen. Ein Motorradfahrer war aus bisher ungeklärtem Grund mit seinem Fahrzeug gestürzt, wobei er sich mittelschwere Verletzungen zuzog. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Verkehr bereits zum Erliegen gekommen. Die Autofahrer bildeten selbstständig eine Rettungsgasse, so dass die Einsatzfahrzeuge gut zur Unfallstelle vorankamen. Der Patient wurde durch den Rettungsdienst und den Notarzt medizinisch versorgt. Er wurde dann mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Nach dem Abtransport des Patienten konnte die Autobahn in Fahrtrichtung Venlo schnell wieder freigegeben werden.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug sowie der Rüstwagen der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheiten Wickrathberg und Wanlo der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Justin Vogts

