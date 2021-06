Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Eicken, 03.06.2021, 15:31 Uhr, Marienkirchstraße (ots)

Am frühen Nachmittag alarmierten Anwohner eines Mehrfamilienhauses auf der Marienkirchstraße die Feuerwehr als sie aus der Nachbarwohnung im 2. Obergeschoss Rauch aus den gekippten Fenstern kommen sahen. Da die Anwohner sich sicher waren, dass der Bewohner noch in der Wohnung ist, die Türe aber nicht öffnete, entsandte die Leitstelle der Feuerwehr Einsatzkräfte, die sich schnell Zugang zu der betroffenen Wohnung verschafften. Der Bewohner der Wohnung wurde durch die Feuerwehr ins Freie gerettet und durch den Notarzt untersucht. Auslöser für den dichten Rauch in der Wohnung war ein Topf mit angebranntem Essen. Die Feuerwehr löschte den Topf ab und belüftete die Wohnung mit einem Belüftungsgerät. Nachdem die Wohnung vom Rauch befreit war, konnte der Anwohner unverletzt zurück in seine Wohnung.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell