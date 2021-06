Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Auffahrunfall zwischen drei PKW

Mönchengladbach-Eicken, 02.06.2021, 11:59 Uhr, Zeppelinstraße (ots)

Am Mittwochmittag wurde der Rettungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Auffahrunfall zwischen drei PKW auf der Zeppelinstraße alarmiert. Im Verlauf des Einsatzes wurden insgesamt 8 Fahrzeuginsassen durch das Rettungsdienstpersonal an der Einsatzstelle notfallmedizinisch gesichtet. Zwei erwachsene Personen und insgesamt 4 Kinder wurden mit leichten Verletzungen bzw. für weitergehende Untersuchungen und zum Ausschluss von Verletzungen in städtische Krankenhäuser transportiert. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz war der Rettungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach mit insgesamt drei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Krankentransportwagen.

Berichterstatter: Brandamtsrat Daniel Kleinen

