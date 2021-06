Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Bahndammbrand

Mönchgladbach, 31.05.2021, 12:24 Uhr, Bahndamm Bahnstrecke Krefeld-Mönchengladbach (ots)

Gegen Mittag wurden der Feuerwehr Mönchengladbach zeitgleich mehrere Brände entlang der Bahnstrecke von Krefeld nach Mönchengladbach gemeldet. An insgesamt 6 Stellen brannte die Vegetation entlang der Zugstrecke. Weiterhin meldeten Anwohner einen brennenden Zug im Bereich der Alsstraße. Dort stand ein über 500 m langer Güterzug der Stahlrollen geladen hatte. An einem der Waggons waren die Bremsen blockiert und hatten sich durch die starke Reibung entzündet. Der Funkenflug löste dann die Bahndammbrände aus. An dem nicht mehr fahrbereiten Zug war kein Brand mehr feststellbar. Neben kleineren Brandbereichen befand sich der Einsatzschwerpunkt hinter einem Gewerbepark an der Künkelstraße. Dort hatte sich der Bahndammbrand soweit ausgebreitet, dass er auf eine angrenzende Industriehalle und ein Wohnhaus überzugreifen drohte. Mit einem massiven Kräfteeinsatz von 42 Feuerwehrleuten und der Vornahme von 3 Wasserwerfern und insgesamt 7 C-Rohren konnten die Gebäude vor dem Übergreifen der Flammen geschützt werden. Besonders die schlechte Zugänglichkeit der Bahnstrecke bereitete der Feuerwehr Probleme. So wurde zur abschließenden Kontrolle des Streckenabschnitts eine Drohne mit einer Wärmebildkamera eingesetzt. Durch den Notfallmanager musste die Strecke während der Löschmaßnahmen für den Bahnverkehr gesperrt werden.

Im Einsatz waren die Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Feuer und Rettungswachen III (Rheydt), II (Holt) , der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer und Rettungswache I (Neuwerk), das Tanklöschfahrzeug und der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum, ein Rettungswagen, die Einheiten der Freiwillgen Feuerwehr Stadtmitte, Neuwerk, Hardt und IuK sowie der Führungsdienst.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

