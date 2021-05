Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Öl auf der Niers

Mönchengladbach-Rheydt, 25.05.2021, 13:10 Uhr, Niers (Höhe Bruchstrasse) (ots)

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr zur Niers an der Bruchstrasse gerufen. Spaziergänger hatten auf dem Fluss einen Ölfilm festgestellt. Die Feuerwehr legte an der Brücke Bruchstrasse eine Ölsperre aus und informierte das Umweltschutzamt. Da die Herkunft des Öls nicht sofort geklärt werden konnte, übernahm das Umweltschutzamt die Einsatzstelle um weitere Schritte einzuleiten.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

