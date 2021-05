Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und fünf Verletzten

BAB A 61, FR Koblenz, 22.05.2021, 21:45 Uhr, Km 17,6 (ots)

Am späten Samstagabend erreichten die Leitstelle mehrere Notrufe von der BAB A 61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Ausfahrten Viersen und Mackenstein. Dort waren drei Fahrzeuge kollidiert und dabei stark beschädigt worden. Die fünf Insassen der Fahrzeuge erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Während die Feuerwehreinsatzkräfte den Brandschutz sicherstellten und auslaufende Betriebsmittel auffingen, sichteten die Rettungsdienstkräfte der Feuerwehr die betroffenen Personen. Diese wurden im Verlaufe des Einsatzes in geeignete Krankenhäuser transportiert. Die Polizei nahm den Unfall auf und sorgte für die Absicherung der Einsatzstelle. Die Autobahn war während der Rettungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt und es bildete sich ein längerer, etwa einstündiger Stau.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen der Technik- und Logistikabteilung (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr Mönchengladbach und zwei Rettungswagen aus Viersen, der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

