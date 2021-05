Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebranntes Essen verursacht Feuerwehreinsatz

Mönchengladbach-Westend, 25.05.2021, 20:26 Uhr, Rheydter Straße (ots)

Aufmerksame Dachdecker bemerkten am heutigen Abend auf der Rheydter Straße eine Rauchentwicklung auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses und alarmierten die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Personen aus den nicht betroffenen Wohnungen das Gebäude bereits verlassen. An der Wohnungstüre der betroffenen Wohnung im 2. OG konnte ein Geruch nach angebranntem Essen festgestellt werden. Ein Angriffstrupp unter Atemschutz verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Der Eingangsbereich und die Küche waren stark verraucht. In der Küche stand ein Topf auf dem eingeschalteten Herd. Der Inhalt des Topfes war bereits stark verkohlt. In einem nicht verrauchten Nebenraum wurde der unverletzte Mieter angetroffen, er war eingeschlafen. Der Herd wurde ausgeschaltet, das Essen vom Herd genommen und in der Spüle abgelöscht. Anschließend wurde die Wohnung mit Hilfe eines Hochleistungslüfters entraucht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell