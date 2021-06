Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gasaustritt aus einem PKW

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Neuwerk, 02.06.2021, 18:18 Uhr, Wüllenweber Straße (ots)

Gegen 18:18 Uhr bemerkte eine aufmerksame Nachbarin ausströmendes Gas an einem PKW und alarmierte die Feuerwehr. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten an einem abgestellten Pkw einen Flüssiggasaustritt feststellen. Bereits in einem Abstand von mehreren Metern war Gas in der Umgebungsluft messbar. Löschmittel wurden bereitgestellt und die Anwohner der direkt angrenzenden Wohngebäude wurden aufgefordert ihre Wohnhäuser zu verlassen. Die Undichtigkeit am Gastank des PKW konnte nicht abgedichtet werden. Die Einsatzkräfte ließen das Gas kontrolliert abströmen. Durch einen mit C-Strahlrohren erzeugten Wassernebel konnte dabei eine brennbare Gaskonzentration in der Umgebungsluft verhindert werden. Das Fahrzeug wurde anschließend durch ein Abschleppunternehmen auf eine gesicherte Freifläche einer Fachfirma transportiert. Abschließend wurden die angrenzenden Wohnhäuser im Inneren mit Gasmessgeräten kontrolliert. Es konnte keine Gaskonzentration nachgewiesen werden. Alle Anwohner konnten zurück in ihrer Häuser.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Neuwerk der freiwilligen Feuerwehr, 2 Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell