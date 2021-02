PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Auf Mercedes eingeschlagen - Erheblicher Sachschaden +++ Wahlplakate abgerissen +++ Beim Einkaufen bestohlen +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Geparkter Mercedes im Visier von Vandalen - Erheblicher Sachschaden, Geisenheim, Heidestraße, 16.02.2021, 18.30 Uhr bis 17.02.2021, 10.30 Uhr,

(pl)Ein in der Heidestraße in Geisenheim geparkter Mercedes ist zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag ins Visier von Vandalen geraten. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Werkzeug an mehreren Stellen auf das schwarze Fahrzeug ein und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 15.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

2. Wahlplakate abgerissen und beschädigt, Geisenheim, 17.02.2021,

(pl)Am Montagabend hat die Rüdesheimer Polizei in Höhe des Parkplatzes im Bereich der Uferstraße zwei 25-jährige Männer kontrolliert, welche im Verdacht stehen, zuvor in Geisenheim mehrere Wahlplakate abgerissen zu haben. Eine Polizeistreife entschloss sich gegen 23.20 Uhr zu einer Kontrolle der Männer. Da das Duo mehrere durchgebrochene und offenbar zuvor abgerissene Wahlplakate mit sich führte, müssen sich die beiden 25-Jährigen nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

3. Geldbörse beim Einkaufen gestohlen,

Geisenheim, Industriestraße, 17.02.2021, 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr,

(pl)Diebe haben am Mittwochvormittag in einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße in Geisenheim zugeschlagen und die Geldbörse einer Kundin gestohlen. Die Geschädigte war zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr in dem Markt einkaufen und hatte ihre Geldbörse währenddessen in ihrem Einkaufstrolley deponiert. Aufgrund des aktuellen Falles weist die Polizei darauf hin, gerade beim Einkaufen und beim Bezahlen an der Kasse, auf Wertsachen und Geldbörsen besonders aufzupassen. Geldbörsen, Bargeld sowie Kredit- und EC-Karten gehören nicht unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen, sondern sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen getragen werden. Wenn Sie Ihre Geldbörse in Ihrer Handtasche aufbewahren, dann lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt.

