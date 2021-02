PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Achtung! - Betrüger am Telefon +++ Einbruch in Lagerhalle +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger melden sich am Telefon,

Rüdesheim, 12.02.2021,

(pl)Aktuell werden der Polizei im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen eine Vielzahl von betrügerischen Anrufen gemeldet. Die Maschen sind oftmals unterschiedlich, das Ziel jedoch immer dasselbe. Die Straftäter versuchen Mitbürgerinnen und Mitbürger hinters Licht zu führen und daraus Kapital zu schlagen.

Im Rheingau-Taunus-Kreis hat sich ein Betrüger am vergangenen Freitag als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und bei einem Mann aus Rüdesheim rund 200 Euro ergaunert. Unangekündigt klingelte das Telefon des Mannes und der angebliche Microsoft-Mitarbeiter berichtete von einem Problem mit dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich wollte der Anrufer aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem Täter leider. Nachdem dem Betrüger in dem Telefonat Zugriff zum Computer gewährt worden war, kam es zu Geldabhebungen. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

Auch Enkeltrickbetrüger sind telefonisch auf der Suche nach Opfern. Immer wieder ist es die gleiche Story: "ich bin gerade in finanziellen Schwierigkeiten", "ich brauche kurzfristig Bargeld für den Kauf einer Eigentumswohnung", "ich sitze beim Notar und mit einer Überweisung ist etwas schiefgelaufen", "ich hatte gerade einen Verkehrsunfall und bekomme großen Ärger, wenn ich dem Unfallgegner nicht schnell Geld gebe. "In allen Fällen gilt: Gespräch sofort beenden und den richtigen Enkel oder Bekannten zurückrufen. Aber auf keinen Fall mit einer Nummer, welche ihnen am Telefon vielleicht genannt wird, sondern mit der ihnen bekannten Nummer! Auch wenn der "Enkel" die Geschichte auftischt, dass er gerade bei einem Notar in einer fremden Stadt sitzt oder sein Handyakku leer ist. Sie rufen nur die Ihnen bekannte Nummer an und natürlich auch den Polizeinotruf 110! Nur so können Sie sich vor den Betrügern schützen.

2. Einbruch in Lagerhalle,

Aarbergen, Kettenbach, Zum Scheidertal 15.02.2021, 22.30 Uhr bis 16.02.2021, 10.00 Uhr

(pl)In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Straße "Zum Scheidertal" in Kettenbach ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Eingangstür der Halle und ergriffen dann aber offensichtlich wieder die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell