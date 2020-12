Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein betrunken durch Autoschalter von Schnellrestaurant gefahren

RauenbergRauenberg (ots)

Am Mittwoch, gegen 16:50 Uhr, beobachtete ein Angestellter eines Schnellrestaurants in der Straße Hohenaspen einen 54-jährigen Mann schwankend über einen Parkplatz laufen, welcher zuvor mit dem Auto am Autoschalter des Restaurants eine Bestellung aufgab. Daraufhin verständigte dieser die Polizei. Bei der Kontrolle des Mannes staunten die Beamten nicht schlecht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Auf dem Polizeirevier wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Lediglich dem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass der Betrunkene seine Fahrt nicht fortsetzen konnte.

