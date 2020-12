Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach, Göppingen - Flüchtende hinterlassen hohen Schaden

In Ebersbach und in Göppingen verursachten Unbekannte nach Unfällen zwischen Dienstag und Mittwoch knapp 10.000 Euro Schaden.

In Ebersbach dürfte der Flüchtende der Spurenlage nach mit einem größeren Lkw unterwegs gewesen sein. Am Mittwoch stand dort im Danziger Weg ein Auto. Der Unbekannte bog zwischen 11.30 Uhr und 14.10 Uhr vom Danziger Weg nach rechts in die Hardtstraße ab. Dabei verhakte sich das Fahrzeug mit dem geparkten Renault, den es mehrere Meter mitschleifte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.500 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte unter der Telefon-Nr. 07161/93810.

Rund 6.000 Euro verursachte ein Unbekannter bei einem Unfall in Göppingen an einem Fiat. Das Auto stand zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwochabend in der Blumenstraße, Ecke Barbarossastraße. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07161/632360 an die Polizei aus Göppingen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

