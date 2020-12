Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Blinker hängt fest

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch eine Rollerfahrerin bei einem Unfall in Giengen.

Die 19-Jährige war gegen 11 Uhr in der Heidenheimer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei klemmte an ihrem Peugeot-Roller der rechte Blinker kältebedingt. Aus der Ferdinand-Porsche-Straße wollte eine Mercedes-Fahrerin in die Heidenheimer Straße abbiegen. Die 48-Jährige war wegen des Blinkers in der Annahme, dass die Rollerfahrerin abbiegen wird. Als sie bemerkte, dass die Rollerfahrerin doch geradeaus weiterfährt, hielt sie wieder an. Zeitgleich wich die 19-Jährige aus und stürzte dabei. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Roller beträgt etwa 300 Euro. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht.

