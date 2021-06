Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) Diebstahl eines Motorrollers

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 28.06.2021, 13:00 Uhr, bis 29.06.2021, 11:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Motorroller der Marke Malaguti, Modell Phantom, welcher nach einer Panne verschlossen im Bereich des Gewerbegebietes in Höhe der Wormser Straße 99 von Frankenthal, abgestellt war. Der Roller hat eine Wert von ca. 350,- EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell